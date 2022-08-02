Ощущать будут два поколения: какой вред экологии нанесла война в Украине

Эксперты считают, что тот экологический вред, который Украине нанесла война, будут ощущать, как минимум два поколения людей.

Война, которую на территории Украины развязала российская федерация*, серьезно отражается на экологии страны. С начала полномасштабного вторжения было зафиксировано более 2000 преступлений оккупантов против природы.

Об этом сообщает издание «Корреспондент».

Отмечается, что как минимум два поколения украинцев будут испытывать вред, причиненный экологии, в частности загрязнение почв, воздуха, воды, что может понести за собой серьезные заболевания.

Эксперты отмечают, что еще война может ускорить глобальное потепление, потому что российские захватчики уничтожают сельхозхранилища, где хранятся парниковые газы, которые используют для обработки сельхозпродукции в качестве хладагента. А также уничтожаются цистерны с парниковыми газами.

С начала войны зафиксировано уже более 2 тысяч преступлений оккупантов против украинской природы. Сумма нанесенного ущерба становит ориентировочно 204 млрд гривен.

Из-за ракетных ударов по украинским хранилищам сельскохозяйственных химикатов в почву и грунтовую воду попадают пестициды, а это все негативно влияет на выращивание сельскохозяйственных культур.

«Курсор» писал ранее, что Украина продолжает воевать с российской федерацией, и текущий месяц может быть «переломным», поскольку обстановка обострится на всех фронтах.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!