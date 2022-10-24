Остались в заложниках: россия незаконно удерживает украинских детей из Энергодара

Украинские дети, которых оккупанты «добровольно-принудительно» вывезли на отдых в рф, не могут вернуться домой. Родителей «обрадовали», что они останутся там.

Дети из Энергодара, которых родители отправили отдыхать в россию* по настоятельным просьбам оккупантов, попали в ловушку: их не отпускают обратно.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Родители стали получать сообщения, что их дети «задерживаются в россии на неопределенный срок», а маленьких украинцев захватчики планируют «учить в российских школах».

Российские оккупанты оставили в заложниках детей из временно оккупированного Энергодара. Несовершеннолетних отправили на «отдых» в Краснодарский край рф.

По сообщению главы города, некоторые родители, опасаясь военных действий на оккупированных территориях, отправили детей из Энергодара и окрестных сел своих детей в Краснодарский край.

«Родители уже начали получать тревожные сообщения. Оккупанты поставили их перед фактом, что дети «задерживаются в россии на неопределенный срок», и приказали передать теплые вещи. Также родителей «успокоили», что дети будут ходить там в школу», — заявил глава города.

Орлов уверен: украинских детей захватчики фактически взяли в заложники: «К сожалению, произошло именно то, чего мы опасались. Фактически дети сейчас являются заложниками террористов. И если одну часть родителей это совсем не пугает, то другая откровенно шокирована таким развитием событий», — подчеркнул мэр Энергодара.

Курсор ранее сообщал, что россия заявила, что Украина находится на «финальном этапе» создания «грязной бомбы».

Также наш сайт информировал, что Зеленский считает, что путин готов нанести ядерный удар. Тот факт, что из рф начала поступать информация, что якобы Украина готовит «грязную бомбу», по мнению Зеленского, говорит о том, что именно россия уже все приготовила.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!