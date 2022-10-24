Россия заявила, что Украина находится на «финальном этапе» создания «грязной бомбы»

Накануне министр обороны рф сергей шойгу* в разговоре с коллегами из НАТО заявил, что Киев намерен использовать «грязную бомбу».

Сегодня, 24 октября, министерство обороны рф провело брифинг, на котором заявило, что Украина уже почти закончила создание «грязной бомбы». Об этом сообщают российские СМИ.

«По имеющейся у нас информации, две организации в Украине имеют конкретные указания по созданию так называемой «грязной бомбы». Эта работа находится на завершающей стадии», — заявил генерал-лейтенант игорь кириллов.

Российское ведомство также озвучило детали плана Киева, который, по их словам, хочет осуществить провокацию с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. В ведомстве отметили, что главная цель этой провокации — обвинить рф в применении оружия массового уничтожения, чтобы в мире началась мощная антироссийская кампания по подрыву доверия к москве

Кроме этого, по данным минобороны рф, офис президента Украины общался с представителями Великобритании касательно возможного получения технологии создания ядерного оружия.

В ведомстве отметили, что на территории Украины есть предприятия с запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для такой бомбы, а именно — три действующие АЭС (Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская) и выведенная из эксплуатации Чернобыльская АЭС с хранилищами радиоактивных отходов

В Ведомстве считают, что базой для создания такого оружия может быть Харьковский физико-технический институт и институт ядерных исследований при академии наук в Киеве.

В россии отметили, что Украина, используя это оружие, «хочет запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить рф как ядерного террориста».

Ранее Курсор писал о совместном заявлении США, Британии и Франции по поводу «грязной бомбы», о которой заявил шойгу. Вчера министр обороны рф сергей шойгу* в телефонных разговорах с коллегами из Турции, США, Великобритании и Франции заявил, что Украина готовится к применению так называемой грязной бомбы.

Курсор писал, что аналитики рассказали, зачем россия распространяет фейки о «грязной бомбе». россия*, вероятно, стремилась замедлить или приостановить военную помощь Запада Украине и, возможно, ослабить альянс НАТО.

Курсор писал, что в Украине прокомментировали истерию шойгу по поводу «грязной бомбы». В МИД Украины заявили, что страна придерживается договора о нераспространении ядерного оружия и считает абсурдными обвинения рф в попытке использовать ядерное оружие, которого в Украине нет и не может быть.

Также наш сайт информировал, что Зеленский считает, что путин готов нанести ядерный удар. Тот факт, что из рф начала поступать информация, что якобы Украина готовит «грязную бомбу», по мнению Зеленского, говорит о том, что именно россия уже все приготовила.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!