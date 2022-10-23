Зеленский считает, что путин готов нанести ядерный удар

Тот факт, что из рф начала поступать информация, что якобы Украина готовит «грязную бомбу», по мнению Зеленского, говорит о том, что именно россия уже все приготовила.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о применении «грязной бомбы», который в воскресенье, 23 октября, поднял шойгу*.

Зеленский сказал: «Если кто-то в Европе и может применить ядерное оружие, то это один субъект и этот субъект дал приказ шойгу звонить всем министрам и рассказывать, что Украина якобы готовится к чему».

Украина придерживается принципов договора о нераспространении ядерного оружия, более того — у Украины его нет и быть не может.

«Это значит только одно: россия уже всё это приготовила, и намерена обвинить во всем Украину», — пояснил Зеленский.

Ранее Курсор писал, что в Украине прокомментировали истерию шойгу по поводу «грязной бомбы».

Также наш сайт информировал, что в Иерусалиме прошла акция в поддержку Украины. Акция против решения не предоставлять Украине вооружения прошла перед резиденцией премьер-министра в Иерусалиме. Ее организовали активисты «Israeli Friends of Ukraine».

Наш сайт писал ранее, что стало известно, сколько иранских дронов сбили в Украине за ночь. Армия российских оккупантов продолжает терроризировать украинцев всеми возможными способами.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!