Остров Джерси заморозил активы Абрамовича на семь млрд долларов

Власти острова Джерси заявляют о том, что на острове были арестованы активы Абрамовича которые либо находятся на острове, либо принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным на Джерси.

Нормандский остров Джерси заявил, что замораживает активы, связанные с российским миллиардером Романом Абрамовичем, стоимость которых оценивается более чем в 7 миллиардов долларов.

Департамент юридических служб Джерси, налоговой гавани, давно известной тем, что привлекает большие объемы прямых иностранных инвестиций, сообщает, что активы, на которые направлены санкции, либо находятся на Джерси, либо принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным на Джерси.

В сообщении говорится, что вчера полиция также выдала ордер на обыск по адресам, предположительно связанным с предпринимательской деятельностью Абрамовича. Подробности не разглашаются.

Абрамович, приближенный к лидеру россии владимиру путину, попал под санкции правительства Великобритании и Европейского союза. 55-летний магнат взял на себя неофициальную роль в переговорах между Украиной и россией, направленных на прекращение войны.