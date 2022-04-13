Остров Джерси заморозил активы Абрамовича на семь млрд долларов

Нормандский остров Джерси заявил, что замораживает активы, связанные с российским миллиардером Романом Абрамовичем, стоимость которых оценивается более чем в 7 миллиардов долларов.
Департамент юридических служб Джерси, налоговой гавани, давно известной тем, что привлекает большие объемы прямых иностранных инвестиций, сообщает, что активы, на которые направлены санкции, либо находятся на Джерси, либо принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным на Джерси.
В сообщении говорится, что вчера полиция также выдала ордер на обыск по адресам, предположительно связанным с предпринимательской деятельностью Абрамовича. Подробности не разглашаются.
Абрамович, приближенный к лидеру россии владимиру путину, попал под санкции правительства Великобритании и Европейского союза. 55-летний магнат взял на себя неофициальную роль в переговорах между Украиной и россией, направленных на прекращение войны.
Курсор ранее писал, что россия незаконно вывезла полмиллиона украинцев. Владимир Зеленский в ходе выступления перед парламентом Эстонии рассказал о демографической катастрофе в Украине — мирных граждан незаконно вывозят из страны и насильно переселяют на дальний восток.
Также сообщалось, что появилось видео, на котором ВСУ превращают еще один российский танк в металлолом. Удачный выстрел удалось снять на видео. На опубликованных в сети кадрах можно заметить, как ракета разворотила башню танка.
Кроме того, Израиль открыл гуманитарный воздушный мост для помощи Украине. Израильтяне продолжают помогать Украине, которая противостоит российской агрессии. На этот раз посол Израиля в Украине рассказал о новой партии гуманитарной помощи, которую приготовило еврейское государство.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!