При попытке посадки Су-33 выкатился за пределы палубы и упал в Средиземное море.

В Сети разместили кадры падения в море российского истребителя Су-33 в 2016 году.

Так, *россия впервые показала на видео палубный истребитель Су-33 через несколько секунд после падения в Средиземное море, когда он пытался совершить посадку на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». С того момента прошло почти семь лет – он произошел 3 декабря 2016 года.

Эксперты утверждают, что в тот день видимость достигала +10 км, скорость ветра не превышала 22 км/ч, а состояние моря оценивалось в 4 балла (умеренное волнение). После выполнения боевой задачи в Сирии Су-33 возвращался на крейсер, но при попытке посадки выкатился за пределы палубы и упал в Средиземное море.

В москве подтвердили факт чрезвычайного происшествия и сказали, что пилот катапультировался. Причиной инцидента назвали обрыв троса аэрофинишера, который использовался для посадки истребителя.

Также "Курсор" сообщал, что ВСУ показали уничтожение гранатометом блиндажа российских оккупантов.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!