Палата представителей США одобрила ленд-лиз Украине

Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки Украине вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. И все это позволит украинским войскам эффективно и быстро уничтожить российскую группировку в Украине.

Конгресс США сегодня, 28 апреля, официально одобрил ленд-лиз Украине. За это решение проголосовало 230 политиков.

С сегодняшнего дня США официально и бесплатно будут передавать Украине все необходимое вооружение, медикаменты и любую другую необходимую помощь. В украинских СМИ уже бурно реагируют на эту новость, пророча «скорую утилизацию орков».

Курсор ранее писал, что Байден даст Украине еще больше денег и оружия, несмотря на угрозы россии. Байден заявил, что США не нападают на россию*, а помогают Украине защищаться от российской агрессии. Кроме того, США не допустят, чтобы россия использовала свои нефть и газ, чтобы избежать последствий западных санкций.