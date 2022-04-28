Палата представителей США одобрила ленд-лиз Украине

Конгресс США сегодня, 28 апреля, официально одобрил ленд-лиз Украине. За это решение проголосовало 230 политиков.
С сегодняшнего дня США официально и бесплатно будут передавать Украине все необходимое вооружение, медикаменты и любую другую необходимую помощь. В украинских СМИ уже бурно реагируют на эту новость, пророча «скорую утилизацию орков».
Курсор ранее писал, что Байден даст Украине еще больше денег и оружия, несмотря на угрозы россии. Байден заявил, что США не нападают на россию*, а помогают Украине защищаться от российской агрессии. Кроме того, США не допустят, чтобы россия использовала свои нефть и газ, чтобы избежать последствий западных санкций.
Также сообщалось, что в США предупреждают, что война в Украине далека от завершения. По словам государственного секретаря Энтони Блинкен, несмотря на отступление российских военных из-под Киева и победы ВСУ, война россии* против Украины еще «далека от завершения».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!