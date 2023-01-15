Параллельная реальность: путин рассказал, что в его стране экономика стабильная, и все идет по плану

Президент рф путин*, который ненадолго показался на людях, когда летал в Башкирию на похороны первого президента страны Муртаза Рахимова, успел дать интервью российским каналам.
По его словам, «ситуация в экономике стабильная, больше того, она гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали».
Главное из тезисов российского президента.
— Динамика проведения военных действий «положительная», все идет согласно планам.
— Ситуация в российской экономике стабильная. Достигнутые показатели оказались лучше прогнозов.
— Инфляция в рф по итогам первого квартала 2023 года может снизиться с 11,9% до примерно 5%.
— Безработица находится на историческом минимуме.
По его заявлениям, промышленное производство, сельское хозяйство и строительство — все отрасли на подъеме.
«Поэтому, в целом, ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Я скажу так аккуратно — если не хорошая», — резюмировал путин.
Ранее Курсор писал, что путин повторил все ошибки Гитлера.
Также Курсор писал о том, что администрация президента россии передала пропагандистам «методички» для подготовки аудитории к отступлению армии рф из Херсона.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!