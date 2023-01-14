Путин повторил все ошибки Гитлера — СМИ

Киев не был взят ни за три дня, ни за неделю, армия рф развернулась и начала бомбить Мариуполь, как немцы Сталинград после того, как уперлись в оборону москвы.

Российский диктатор владимир путин* в ходе войны против Украины повторил все ошибки, совершенные немецким фюрером Адольфом Гитлером во времена Второй мировой войны.

Об этом пишет блогер Герман Обухов, которого цитирует Obozrevatel.

По его словам, Гитлер бросил 22 июня 1941 на Советский Союз более 3-х миллионов бойцов Вермахта, еще почти 2 миллиона ожидали приказа в оккупированных странах вдоль границ с СССР поддержать основные силы. План Барбаросса рассчитывался как блицкриг и до осени москва должна быть взята. После чего ленинград и вся европейская часть советской империи.

«Путин все это повторил зеркально, причем все ошибки Гитлера и Вермахта до единой. Киев не был взят ни за три дня, ни за неделю, армия рф развернулась и начала бомбить Мариуполь, как немцы Сталинград после того, как уперлись в оборону москвы. Они видели в бинокли высотные дома столицы, однако прорвать оборону так и не смогли, встретив яростное сопротивление советской армии. В тому же их накрыли свирепые морозы и армия Вермахта явно не была готова к такому развитию событий», — говорится в статье.

Как отмечает блогер, «сегодня путину и его шайке не хватит даже одного миллиона мобилизованных, поскольку им противостоит хорошо вооруженная и экипированная армия Украины».

«Советский Союз тогда спас ленд-лиз Соединенных Штатов, и здесь история повторяется один к одному. Военные и финансовые возможности Запада и стран НАТО, предоставляющие военную и финансовую помощь Украине, несопоставимы с возможностями россии. «Курской дугой» для путина, возможно, станет битва за Луганск или Бердянск. Утратив эти города, говорить о каком-то прорыве или контрнаступлении войск рф придется забыть навсегда», — пишет Обухов.

По его словам, это скорее всего случится летом.

«Сегодня советская армия мерзнет в окопах под Бахмутом и Соледаром, как мерзли немцы под Москвой в 41-м. К весне ситуация с ПРО Украины начнет существенно меняться, и ракетные удары россии перестанут наносить ущерб инфраструктуре страны. Тогда посыплется вся концепция перегруппировки армии рф. … Ни Киева, ни Харькова не видать им, как своих ушей, но на горизонте замаячила Гаага», — считает автор.

Как сообщал Курсор, президент россии владимир путин выступил с новогодним обращением на фоне военных.

Также Курсор писал о том, что администрация президента россии передала пропагандистам «методички» для подготовки аудитории к отступлению армии рф из Херсона.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!