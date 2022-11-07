Как пропаганда кремля объяснит отступление от Херсона: СМИ

Пророссийские публичные лица должны распространять нарратив о том, что Зеленский намерен устроить «кровопролитное шоу на весь мир».

Администрация президента *россии передала пропагандистам «методички» для подготовки аудитории к отступлению армии рф из Херсона.

Об этом сообщает «Медуза».

В документах сказано, как нужно «подготовить общественное мнение» и какими способами нужно распространять новости о потенциально грядущем отходе армии оккупантов из Херсона. Работникам СМИ поручено рассказывать о «кровопролитном шоу на весь мир», которое хочет устроить Киев, и о запланированном украинскими войсками «теракте» на Каховской ГЭС.

Пропагандисты также должна упомянуть, что херсонское направление является самым сложным для армии рф на нынешнем этапе. В методичках сказано, что Киеву «жизненно необходимо продемонстрировать боеспособность своих террористических формирований, чтобы просить новую помощь Запада», не считаясь с «десятками тысяч своих и чужих (жизней – прим.ред.) ради новых траншей и поставок оружия».

«Именно опасностью нанесения массированного удара по городу огромной группировкой националистов продиктована эвакуация мирных жителей города на левый берег Днепра», – сказано в тексте документа.

Прокремлевский публичные лица дополнительно должны обратить внимание на выступление дипломата, политолога и члена научного совета при Совбезе рф Анатолия Торкунова. Тот во время встречи с кремлевским диктатором вспомнил об отступлении Петра I в Полтавской битве, которое в итоге привело к «перелому в войне».

Помимо этого, пропагандисты могут оправдывать отступление тем, что ВСУ и НАТО прилагают всевозможные усилия для взятия Херсона, что грозит украинскому городе «огромным кровопролитием». Кремль рекомендует заявить, что подготавливаемый Украиной «теракт» на Каховской ГЭС нужен для затопления примерно 80 украинских населенных пунктов, в том числе Херсона.

«Подрыв ГЭС может стать «ловушкой» для наших бойцов. В этом случае будут затоплены населенные пункты с мирными жителями, наши военные окажутся в котле и даже не смогут принять бой – их просто смоет», – сказано в документе.

Ранее в ВСУ рассказали, сколько российских военных уже уничтожили в Украине.

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