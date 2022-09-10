Специальный трибунал: как рф может быть признана государством-террористом

Спустя полгода войны, несмотря на явные неудачи на фронте, ассиметричную слабость российской армии и беспрецедентные человеческие потери в ее рядах, владимир путин продолжает вынашивать планы территориальной экспансии в Украине и все чаще использует терроризм как оружие.

Специальный трибунал относительно россии* должен стать выражением коллективного стремления нивелировать угрозу всему цивилизованному миру, исходящую от рф.

Об этом пишет издание Cyprus Daily News.

Автор отмечает, что в контексте совершаемых россией военных преступлений в Украине и использованием террора как инструмента ведения войны, появляется все больше доводов в пользу того, что россия должна быть признана государством-террористом.

«Инициатива о создании Специального трибунала по российским преступлениям должна способствовать закреплению террористического статуса рф. Зло, исходящее от россии, не абстрактно: оно персонифицировано. И отвечать за геноцид и теракты, производимые российской армией в Украине, должны отвечать путин, шойгу, кадыров, лавров и остальные военные преступники р. Но на данный момент перспектива проведения непосредственного суда над ними очень эфемерна. А вот создание Специального трибунала по россии, с проработкой соответствующей юридической базы оптимизирует вопрос признания россии международным террористом», говорится в метериале.

Также, по мнению автора, актуальность Специального трибунала повышается в связи с тем, что в сугубо юридическом контексте россию невозможно привлечь к ответственности на уровне Международного уголовного суда (МУС), поскольку россия еще в 2016 году отозвала свою подпись под Римским статутом, который трактует агрессию как преступление. А судебное расследование МУС производит только по отношению к стране, ратифицировавшей статут.

«Изначально следует создать соответствующий юридический фундамент, с помощью которого можно будет обойти созданные россией преграды к возможному ее судебному преследованию, например, в контексте вышеуказанного отзыва подписи под Римским статутом. Кремль долго и системно готовился к грядущей агрессии, и сделал немало, чтобы смягчить международную изоляцию. Настолько же подробной и системной должна быть реакция на российский международный терроризм: создать юридические предпосылки для криминального расследования совершенных россией терактов в Украине и с последующим принятием статуса государства-террориста. Данная процедура способна усугубить международную изоляцию России и создать предпосылки для введения дальнейших секторальных санкций», — пишет излдание.

Как сообщал Курсор, министерство иностранных дел Украины призывает поддержать петицию под названием «путина под трибунал». В МИД, в частности, отмечают, что, отдав приказ напасть на Украину, путин совершил преступление агрессии, самое тяжелое из всех преступлений против международного мира, и это «не может и не должно остаться безнаказанным».

Также Курсор информировал о том, что Парламентская ассамблея Совета Европы призвала к созданию международного трибунала для рассмотрения преступлений россии в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!