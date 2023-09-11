Партизаны обнаружили базу вертолетов рф в Севастополе и слили в сеть ее координаты

На севере города Севастополя активисты рассмотрели вертолетную площадку, которая заполнена техникой оккупантов. Они выложили в сеть снимки и коорди...

Проукраинские партизаны пробрались на военный аэродром Кача, который расположен на севере оккупированного Крыма. Там находится большее количество вражеских вертолетов. Их войска рф * пытались прятать от посторонних глаз, но теперь их снимки, а также координаты, разлетелись по всем соцсетям.

На видео , которые сняли партизаны, можно увидеть вертолетную площадку, которая заполнена техникой оккупантов. Они отметили, что вертолетов становится все меньше, но всю имеющуюся информацию уже передали спецслужбам.

В последние месяцы в оккупированном Крыму все чаще случаются всевозможные взрывы. Иногда это касается ударов по российскому флоту, иногда ракетных или дроновых атак на полуостров или Крымский мост.

Напомним, в последние месяцы в Крыму все чаще слышны взрывы, чаще всего они связаны с ударами по русскому флоту, либо атаками дронов по военным объектам на полуострове.

Ранее «Курсор» писал о том, что американский генерал рассказал, какой будет битва за Крым после получения Украиной дальнобойного оружия. Дело в том, что Крым является решающей территорией на этой войне и после его потери власти рф уже не смогут оправиться.

Также мы сообщали, что в Киеве спрогнозировали, когда и как закончится война в Украине. Война в Украине, по заявлению властей, будет окончена «скоро и внезапно». Однако предполагается, что не будет необходимости сражаться за каждый метр земли кровью, так как при определенных условиях «события будут иметь иной характер».

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!