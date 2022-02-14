Пентагон: наращивание потенциала России на границе с Украиной продолжается

Джон Кирби заявляет, что Россия не только сосредоточила более ста тысяч военных у границ с Украиной, но и разместила там бронетехнику, а также средства противовоздушной и противоракетной обороны.

По словам представителя Пентагона, несмотря на заявление Москвы о прекращении некоторых военных учений, Россия за выходные укрепила свои силы, скопившиеся на границе с Украиной.

«Российский лидер Владимир Путин продолжает наращивать силы вдоль границы с Украиной и в Беларуси, даже за выходные их численность значительно превысила 100 тысяч человек», — сказал пресс-секретарь Джон Кирби.

«Дело не только в численности, — продолжает Кирби. — Это возможности комбинированного оружия, которое он имеет в своем распоряжении, от бронетехники до пехоты, от специальных операций до кибер- и противовоздушной и противоракетной обороны».

Соединенные Штаты предупредили, что вторжение России в Украину может быть неизбежным, а их западные союзники пригрозили в ответ пакетом сокрушительных экономических санкций.

Ранее в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу объявил об окончании некоторых масштабных военных учений Москвы в России и Беларуси, хотя он сказал Путину, что другие продолжаются.

Курсор ранее писал, что президент Украины назвал эвакуацию посольств большой ошибкой. Владимир Зеленский заявляет, что переезд многих посольств из Киева во Львов является ошибкой, так как Украину «нельзя делить на Западную и Восточную».

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.