Перед смертью просил спасти кота: желание защитника «Азовстали» исполнили

Украинцы исполнили предсмертное желание одного из защитников «Азовстали», они нашли его кота в Мариуполе и вывезли на свободную территорию.

Патрульный полицейский Даниил Сафонов, который погиб 2 мая, защищая Мариуполь, попросил перед смертью украинцев, чтобы они нашли и спасли его кота.

Об этом сообщается на странице UkrARMY cats & dogs в Twitter.

Известно, что предсмертное желание защитника «Азова» было исполнено. Вчера украинцы вывезли его домашнего любимца на территорию, подконтрольную Украине.

Сообщается, что Даниил Сафонов встал на защиту Мариуполя с первых дней полномасштабного вторжения российской федерации*. Он рассказывал, что переехал в город в 2014 году из Донецка. После этого мужчина воевал в АТО, а когда вернулся, то пошел на службу в полицию.

2 мая 2022 года защитника «Азовстали» не стало, но о его смерти узнали не сразу. Тело украинского бойца смогли эвакуировать из Мариуполя лишь спустя 1,5 месяца. Позже стало известно, что перед смертью он очень переживал за своего питомца и попросил, чтобы добрые люди позаботились о нем.

«Курсор» писал ранее, что российские оккупанты, которые находились в Буче и убивали мирных жителей, также похитили породистого кота мейн-куна. К счастью, животное удалось вернуть хозяевам.

Еще мы писали, что солдаты Армии обороны Израиля спасли кота, который застрял в колючей проволоке на границе с сектором Газа. Один из военных снял на видео всю «спецоперацию» по спасению животного, голова которого еще и застряла в металлической банке.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!