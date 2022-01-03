Солдаты ЦАХАЛа спасли кота, который запутался в колючей проволоке на границе с Газой

Солдаты Армии обороны Израиля спасли кота, который застрял в колючей проволоке на границе с сектором Газа. Один из военных снял на видео всю «спецоперацию» по спасению животного, голова которого еще и застряла в металлической банке.

Об этом сообщили на телеграм-канале «HebrewOneBlog».

Затем кота отпустили. Испуганное животное убежало в направлении «центра страны». На показанных кадрах можно увидеть, что кот застрял прямо на заборе. Он не смог бы выбраться, если рядом бы не оказалось израильских солдат.

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