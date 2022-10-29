Перед вторжением в Украину рф обсуждала ядерный удар по Германии – СМИ

За несколько недель до полномасштабного вторжения на территорию Украины, глава кремля обсуждал сценарии ядерного удара по Германии.

Об этом сообщает издание Spiegel.

Немецкие службы перехватили разговор россиян во время проведения плановых маневров флота россии в Балтийском море. В нем военные говорили о ядерных ударах по нескольких целям: Берлину, авиабазе США в Рамштайне и авиабазе Бюхель, где американская армия хранит ядерное оружие.

В Германии подобные угрозы не восприняли серьезно.

Эксперты по безопасности разно оценили полученную информацию. Некоторые отметили, что тренировки по применению ядерного оружия проходят во время военных учений, что и случилось во время маневров. И подобные разговоры не всегда представляют угрозу.

Другие эксперты отметили, что россияне могли знать, что их кто-то прослушивает, а поэтому намерено назвали вышеуказанные цели с целью навести страх.

«Курсор» писал ранее, что президент россии владимир путин во время выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» высказался о ядерном оружии.

Еще мы писали, что по словам украинского военного эксперта Олега Жданова, использование россией ядерного оружия – практически нереально на практике, пускай и обсуждается теоретически.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!