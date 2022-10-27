Путин заявил о возможности ядерной войны

Диктатор воспользовался возможностью раскритиковать Украину и вспомнить о так называемой «грязной ядерной бомбе».

Президент *россии владимир путин во время выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» высказался о ядерном оружии.

Об этом сообщает SVTV News.

По словам диктатора, «пока ядерное оружие существует, существует и опасность его применения». Он считает, что риторику вокруг ядерной войны распространяют ради влияния на нейтральные страны, которые из-за страха могут отказаться от сотрудничества с российской федерацией.

«Мы никогда не говорили прямо о ядерном оружии, а только намекали в ответ на заявления западных стран», – сказал путин.

Также президента рф утверждает, что руководство Украины постоянно заявление о своём стремлении обладать ядерным оружием, что крайне беспокоит путина. Если вам интересны другие тезисы, озвученные президентом россии на этом мероприятии – читайте о них в материале «Курсор».

Также мы сообщали, что путин тратил миллиарды, чтобы взять под контроль Беларусь.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!