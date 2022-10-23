Эксперт оценил риск ядерного удара по Украине

По словам аналитика, «путин может и хочет, но он очень боится».

По словам украинского военного эксперта Олега Жданова, использование *россией ядерного оружие – практически нереально на практике, пускай и обсуждается теоретически.

Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

Жданов утверждает, что путин располагает тактическим ядерным оружием, но сейчас рф находится в настолько жесткой ситуации, что даже в западных разведках риск ядерного удара по Украине оценивается как низкий.

«путин может и хочет, но он очень боится. И путин хочет взять участие в строительстве нового мирового порядка, он не собирается ни в рай, ни в ад. Как он говорил: «Все сдохнут, а мы в рай». Нет, это опасность», – поделился он.

По словам эксперта, кремлевский диктатор нуждается в переговорах, и он делает все для того, чтобы сесть за стол переговоров с Киевом. Положение российской армии плачевно, а потому путин хочет прекращение огня.

«Возможно, путин и хочет, но он не может его применить. Так что не переживайте. Запад следит так же, как и мы. Им не нужен здесь второй Чернобыль, им не нужен источник радиоактивного заражения. Они сидят и «план Маршалла» пишут и хотят его уже утвердить, кто во что будет инвестировать, чтобы восстанавливать Украину», – сказал Жданов.

Он добавил, что западные страны не дадут россии нанести ядерный удар по Украине. Эту точку зрения эксперт считает не преувеличением, а констатацией факта на сегодняшний день.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен пригрозить россии ударом по кремлю, если рф нанесет ядерный удар.

Также «Курсор» сообщал, что жена мобилизованного россиянина получила от власти два рубля выплат.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!