Первые танки Abrams уже прибыли в Украину – как они могут повлиять на фронт

Украинцы намерены их использовать "очень специально, для очень конкретных, хорошо продуманных операций".

Украине уже передали первые американские танки Abrams, которые могут серьезно помочь ВСУ в войне против ВС *рф.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с правительством и военными.

"Абрамсы уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок", – сказано в сообщении.

Информация об этой передаче была опубликована несколько ранее изданием New York Times со ссылкой на двух неназванных должностных лиц Минобороны США. Источники не рассказали о точном количестве военной техники, уже прибывшей в Украину, но они утверждают, что в течение ближайших месяцев ВСУ получат еще большее количество танков.

В целом Вашингтон в январе этого года обещал передать для нужд украинских военных 31 такой танк. Это произошло после длительной волокиты с получением согласия Германии на поставки танков Leopard 2.

Эксперты оптимистично отметили, что несколько Abrams пополнят арсенал уже других имеющихся в украинской армии танков. Ими ВСУ могут воспользоваться, чтобы продвинуться на контролируемую россией территорию в восточных и южных областях Украины.

В то же время глава украинской разведки Кирилл Буданов предупреждал, что эти американские танки будут использовать "очень специально, для очень конкретных, хорошо продуманных операций", чтобы избежать бесполезных потерь.

Ранее в Украине рассказали, почему ПВО не может сбить ракеты "Оникс", которыми недавно атаковали Одессу.

Также "Курсор" сообщал, что путин потребовал от шойгу остановить контрнаступление ВСУ к определенному сроку.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!