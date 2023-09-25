Путин требует от шойгу остановить контрнаступление ВСУ - в ISW узнали сроки

По этой причине, вероятно, противник усилил контратаки.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) успешно продолжают контрнаступление на юге и востоке страны, что вызывает беспокойство у российского командования. Диктатор владимир путин* приказал министру обороны сергею шойгу улучшить ситуацию на фронте и остановить продвижение украинских бойцов.

Об этом говорится в отчете Института по изучению войны (ISW).

Аналитики, ссылаясь на источник в кремле, говорят, что российский диктатор сказал, что остановить ВСУ и вернуть оккупантам инициативу на поле боя необходимо до начала октября текущего года. Возможно, из-за этого противник усилил свои атаки.

В ISW подчеркнули, что если эта информация правдива, это может указывать на то, что командование рф, вероятно, отдает приказы о беспощадных контратаках, с надеждой довести украинское контрнаступление до кульминации, даже ценой российского военного потенциала.

"Курсор" писал ранее, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают продвигаться на юге и востоке страны, освобождая населенные пункты от российской оккупации. Аналитики считают, что они могут совершить значительный прорыв на южной линии фронта, но это станет возможным при нескольких ключевых условиях.

Еще мы писали, что украинские военные постепенно продвигаются на востоке страны и после освобождения двух сел в районе Бахмута (Донецкая область), они планируют вернуть под свой контроль город-крепость. Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, как это будет происходить.

Напомним, что война между Украиной и российской федерацией длится более полтора года, и ежедневно на фронте погибает большое количество военнослужащих с обеих сторон. Но путинская армия теряет больше своих резервом.