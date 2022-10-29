Первый пошел: лидеры Калмыкии обратились к миру с призывом признать независимость республики

В декларации Конгресса Калмыкии говорят о “безумной централизации и милитаризации страны”, “тотальном наступлении кремля на культуры и языки завоеванных россией нерусских народов”, “совершении международных преступлений”.

Члены Конгресса ойрат-калмыцкого народа составили и подписали декларацию “О государственной независимости Республики Калмыкия”.

Об этом в эфире телеканала FreeДОМ заявил активист, юрист правозащитного центра “Мемориал” Даавр Доржин.

Он отметил, что в декларации Конгресса перечисляются основные претензии к действующему российскому режиму, побудившие авторов документа провозгласить начало борьбы за независимость. Среди них — “безумная централизация и милитаризация страны”, “тотальное наступление кремля* на культуры и языки завоеванных россией нерусских народов”, “совершение международных преступлений” и еще пять пунктов, отсылающих к авторитарному и империалистическому характеру российской политики.

“Разумеется, это призыв политический, морально политический. И мы ожидаем ответа со стороны мирового сообщества. Это обретение субъектности, то есть становление собственной государственности, развитие наших национальных нормативов и выстраивание добрососедских отношений со всеми странами на нашей планете. Собственно, если почитать нашу Конституцию, то там один из пунктов — это установление добрососедских отношений во имя мира на земле. Собственно, мы можем четко сказать, что, по крайней мере, в этом наша Конституция гораздо лучше общероссийской”, — заявил активист.

Он отметил, что огромную роль в желании обрести независимость сыграла путинская «мобилизация».

“Это первая мобилизация в истории российской федерации, и надеюсь, что последняя. Соответственно, не существует никакой практики по этому поводу. И по этой причине военкоматы и другие органы военной власти чувствуют, что могут делать практически все, что угодно”, — сообщил правозащитник и добавил, что из-за этого многие его сограждане уехали в Монголию.

Также по его словам, частые случаи в рф выражения крайней нетерпимости, ненависти к людям, другого вероисповедания, другой этнической принадлежности показывают общую картину, настолько невыносимо жить в российском обществе.

“Лучше из этого российского общества выйти, в том числе через реализацию права народа на самоопределение. Я надеюсь, что у нашего народа такое право будет”, — сказал Доржин.

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