Планы эвакуации есть: куда отправится путин, когда проиграет войну

Ходят слухи, что президент российской федерации* владимир путин составил план побега для себя и своих родных из страны, который реализует, когда проиграет войну.

Российская армия, которая вторгалась на территорию Украины в феврале 2022 года, надеялась быстро захватить территории, но война продолжается, и солдаты рф несут большие потери. Ходят слухи, что президент рф владимир путин уже рассматривает планы эвакуации из страны, которые реализует, когда поймет, что потерпел поражение.

Об этом сообщает Telegram-канал Generall SVR.

В публикации говорится, что успех российских войск в так называемой «спецоперации» в Украине далеко не предопределен и владимир путин понимает, что, проиграв войну, его режиму придет конец. Президент рф и его окужение осознает, что настроение в стране может резко поменяться и не исключает возможности переворота или революции. И в случае такой ситуации, в кремле разрабатывают планы эвакуации.

Согласно данным источника, президент рф с семьей отправится в Сирию, но возникает вопрос, пропустит ли его самолет Турция.

«В принципе Ирану и Турции выгодно держать в резерве президента России в изгнании, используя его в зависимости от ситуации как рычаг или как предмет торга», — говорится в сообщении.

Источник отмечает что планы эвакуации путина и его семьи уже есть и рассматривают всерьез.

«Курсор» писал ранее, что по словам норвежского политолога Ивена Норманна, режим президента рф владимира путина находится в «начале конца» из-за вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!