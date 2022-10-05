Первый пошел: в рф возбудили уголовное дело за уклонение от мобилизации

Подозреваемый отказался подписать повестку в военкомат и был задержан «при силовой поддержке ОМОНа».

В российской федерации* продолжается мобилизация, потому что армия из-за больших потерь на фронте в Украине начала испытывать дефицит резервов. Но множество мужчин не хотят воевать. В городе Пенза уже возбудили первое уголовное дело за уклонение.

Об этом сообщает «Крым. Реалии».

Глава российской правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказал, что 32-летний житель города отказался подписывать повестку в военкомат и был задержан «при силовой поддержке ОМОНа». В изоляторе временного содержания он уже находится вторые сутки, а сегодня, 5 октября, ему должны избрать меру пресечения.

Павел Чиков подчеркнул, что, согласно разъяснениям Верховного суда россии, статья об уклонении применяется только к гражданам, избегающим призыва на срочную военную службу – объявленная мобилизация к таковой не относится.

«Курсор» писал ранее, что в ряды вооруженных сил рф с начала частичной мобилизации уже прибыло более 200 тысяч человек. Мобилизированные мужчины якобы прибывают в воинские части и проходят обучение по слажению и освоению военной техники.

Еще мы писали, что 34-летний житель столицы россии, родившийся полностью незрячим, на фоне «частичной» мобилизации получил повестку и намерен явиться в военкомат.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!