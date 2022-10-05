Армию рф уже пополнили более 200 тысяч мобилизованных

В ряды вооруженных сил рф с начала частичной мобилизации уже прибыло более 200 тысяч человек.

В ряды вооруженных сил рф* с начала частичной мобилизации уже прибыло более 200 тысяч человек.

Об этом сообщил министр обороны страны-агрессора сергей шойгу.

Мобилизированные мужчины якобы прибывают в воинские части и проходят обучение по слажению и освоению военной техники.

По словам шойгу, соответствующим должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, а также назначить на военные должности.

«Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах», — сказал шойгу.

21 сентября в рф объявили о частичной мобилизации в ряды военных формирований.

Сначала обещали мобилизовывать находящихся в запасе лиц. Но в соцсетях и информационном пространстве постоянно появляется информация, что часто повестки получают многодетные мужчины без боевого опыта и с многочисленными болезнями.

Ранее Курсор писал, что политехнолог заявил, что россией никто не управляет после объявления мобилизации. По словам эксперта, в рф уже сейчас как хозяева положения ведут себя два человека — глава чечни кадыров и совладелец компании “вагнер” пригожин.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!