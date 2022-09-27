Первый пошел: в россии отправили в отставку провалившего мобилизацию военкома

В россии* военного комиссара магаданской области отправили в отставку из-за допущенных ошибок во время частичной мобилизации.

Об этом сообщают российские СМИ.

Так, по словам главы региона Сергея Носова. исполняющим обязанности военкома стал присланный от восточного военного округа офицер.

«Руководство военкомата сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией, я обратился к командующему восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата. И просто за счет своих профессиональных и волевых качеств он поставил все на свои места. На всем понятные рельсы, цифры, имена, фамилии. Кандидатура на постоянной основе по приказу командующего округом для магадана подбирается», — сказал Носов.

По его словам, в регионе будут восстанавливать систему воинского учета, которая в последние годы была фактически разрушена. Кроме того, предстоит работа по организации системы бронирования работников ряда предприятий.

Как сообщал Курсор, пятерых россиян, ехавших из санкт-петербурга на поезде в беларусь, не выпустили из рф. Об этом сообщил один из пострадавших — 30-летний мужчина, которому пограничники запретили выезд из россии.

«Из поезда вывели четырех мужчин, пограничники знали фамилии и места каждого. Один майор, два старших лейтенанта и человека четыре рядовых в масках», — рассказал молодой человек.

Ранее Курсор информировал о том, что власти россии рассматривают возможность введения военного положения и запрета на выезд из страны.

По данным СМИ, обращение президента путина к федеральному собранию проведут 30 сентября. Мероприятие хотят организовать по аналогии с 2014 годом, когда рф аннексировала Крым.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!