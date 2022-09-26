В рф могут объявить военное положение и запретить выезд из страны — СМИ

Особый правовой режим в россии может быть объявлен в случае, если Вооруженные Силы Украины будут «атаковать» присоединенные аннексированные по итогам «референдумов» регионы страны.

Власти россии* рассматривают возможность введения военного положения и запрета на выезд из страны. Об этом сообщает российское издание «Верстка» со ссылкой на осведомленные источники.

По данным СМИ, обращение президента путина к федеральному собранию проведут 30 сентября. Мероприятие хотят организовать по аналогии с 2014 годом, когда рф аннексировала Крым.

Отмечается, что депутаты и сенаторы, вероятно, соберутся в георгиевском зале кремля, где ожидается выступление путина, который прокомментирует результаты фейковых референдумов и подпишет документы о вхождении оккупированных территорий Украины в состав рф.

Согласно информации издания, власти всерьез рассматривают возможность введения в рф военного положения. Подобный сценарий, по их словам, кремлем расценивается в качестве «нежелательного, но возможного» в случае «нападения Украины» на недавно аннексированные регионы.

Кроме этого, в россии могут ввести запрет на выезд из страны для мужчин, которые подлежат призыву на службу в ряды вс рф. Эти ограничения, как утверждает издание, могут внедрить еще до обращения путина к федеральному собранию.

«Власти оценивают поток уезжающих из страны мужчин как «вызывающий тревогу». В начале недели этот план будет обсуждаться президентом и представителями парламента и правительства, тогда и будет окончательно сформулировано решение», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в столице россии, городе москва мужчина позвонил в полицию с просьбой забрать его в тюрьму, чтобы избежать мобилизации и отправки на «специальную военную операцию».

По сообщению российских сми, сотрудникам звонящий сказал, что выбирает быть осужденным и хочет попасть в колонию, даже готов самостоятельно прийти и сдаться правоохранителям. Но если нужны основания для задержания, то он знает как сделать коктейль Молотова и может кинуть его в здание отдела полиции.

Также Курсор информировал о том, что в российской федерации продолжается мобилизация, и тех мужчин, которых уже призвали на службу, отправляют на доукомплектование подразделений, понесших в войне большие потери. Но резервисты едут на фронт без подготовки.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!