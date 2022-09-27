Россиян из-за мобилизации снимают с поездов на границе с Беларусью — СМИ

Пятерых россиян, ехавших из санкт-петербурга на поезде в беларусь*, не выпустили из рф. Среди тех, кому запретили выезд из россии, был 20-летний студент.

Пятерых россиян, ехавших из санкт-петербурга на поезде в беларусь*, не выпустили из рф.

Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на одного из пострадавших — 30-летнего мужчину, которому пограничники запретили выезд из россии.

«Из поезда вывели четырех мужчин, пограничники знали фамилии и места каждого. Один майор, два старших лейтенанта и человека четыре рядовых в масках», — рассказал молодой человек.

Он добавил, что 8 лет назад закончил военную кафедру, имеет звание лейтенанта запаса, но в армии не служил. Россиянин собирался сначала доехать до минска, а оттуда отправиться в Стамбул.

По словам собеседника издания, его высадили на железнодорожной станции невель-2, последней перед границей с беларусью. Среди тех, кому запретили выезд из россии, был 20-летний студент.

«Всем им выдали уведомления, что за разъяснениями нужно обратиться в военкомат по месту постановки на учет», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, власти россии рассматривают возможность введения военного положения и запрета на выезд из страны.

По данным СМИ, обращение президента путина к федеральному собранию проведут 30 сентября. Мероприятие хотят организовать по аналогии с 2014 годом, когда рф аннексировала Крым.

Отмечается, что депутаты и сенаторы, вероятно, соберутся в георгиевском зале кремля, где ожидается выступление путина, который прокомментирует результаты фейковых референдумов и подпишет документы о вхождении оккупированных территорий Украины в состав рф.

Также Курсор информировал о том, что в российской федерации продолжается мобилизация, и тех мужчин, которых уже призвали на службу, отправляют на доукомплектование подразделений, понесших в войне большие потери. Но резервисты едут на фронт без подготовки.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!