Украина должна понять и согласиться на условия россии, заявил в воскресенье, 3 июля, пресс-секретарь президента российской федерации* дмитрий песков.
По его словам, сегодня Запад делает ставку на продолжение боевых действий на Украине.
«Сейчас наступил момент, когда западные страны делают ставку на продолжение войны. Это означает, что наступил момент, когда западные страны под руководством Вашингтона не позволяют украинцам думать, говорить и обсуждать мир», — сказал песков.
В то же время он выразил уверенность, что «рано или поздно здравый смысл на Западе возобладает, и переговоры по Украине возобновятся».
«Киев должен понять условия российской федерации, согласиться с ними и сесть за стол переговоров, зафиксировать документ», — добавил песков.
Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Лукашенко определил роль Беларуси в войне Украины с россией. Александр Лукашенко также обвинил НАТО в том, что они усиливают восточный фланг Европы, чтобы в будущем вступить в войну.
Кроме того, Курсор писал, что россия заявила, что якобы установила полный контроль над еще одним регионом Украины. Министр обороны рф шойгу* объявил сегодня в воскресенье путину, что москва получила полный контроль над Луганской областью на востоке Украины. В заявлении его офиса говорится, что российские оккупанты и сепаратистские силы «освободили» город от украинцев.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!