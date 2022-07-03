Песков: Украина должна согласиться с условиями россии

Личный пресс-секретарь путина заявил о том, что Запад не хочет прекращать войну в Украине. Он считает, что рано или поздно Украина примет условия и позицию россии.

Украина должна понять и согласиться на условия россии, заявил в воскресенье, 3 июля, пресс-секретарь президента российской федерации* дмитрий песков.

По его словам, сегодня Запад делает ставку на продолжение боевых действий на Украине.

«Сейчас наступил момент, когда западные страны делают ставку на продолжение войны. Это означает, что наступил момент, когда западные страны под руководством Вашингтона не позволяют украинцам думать, говорить и обсуждать мир», — сказал песков.

В то же время он выразил уверенность, что «рано или поздно здравый смысл на Западе возобладает, и переговоры по Украине возобновятся».

«Киев должен понять условия российской федерации, согласиться с ними и сесть за стол переговоров, зафиксировать документ», — добавил песков.