Почему рф перестала запускать иранские дроны из Крыма – британская разведка

Теперь БПЛА запускаются из другой территории.

В разведке Великобритании утверждают, что *россия перестала запускать иранские дроны из Крыма, так как считает полуостров «уязвимым местом».

Об этом сообщили в Twitter.

Теперь БПЛА запускаются из Краснодарского края (рф).

Ранее глава ЦРУ рассказал, как сотрудничество Ирана и россии повлияет на Ближний Восток.

«Курсор» сообщал, что, помогая ирану, россия нарушила договор о нераспространении ядерного оружия.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!