Помогая Ирану, россия нарушила договор о нераспространении ядерного оружия

Благодаря помощи рф Иран получает опыт работы с ядерными материалами и усиленно продвигает свою военную ядерную программу.

Российско-иранские договоренности в области разработки ядерных технологий в обмен на поставки ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для дальнейшего его использования в войне против Украины, являются нарушением россией* международных норм, в частности Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 года.

Об этом сообщает Robert Lansing Institute.

Российская помощь Тегерану в области ядерных технологий началась с консультаций специалистов «росатома», которые посещают Иран под предлогом обслуживания Бушерской АЭС.

Таким образом Иран получает опыт работы с ядерными материалами и продвигает свою военную ядерную программу. Помощь из рф обеспечивает высокие темпы прогресса Тегерана в области обогащения урана и создания ядерного оружия, сообщают эксперты.

Известно, что помощь специалистов-ядерщиков, которых россия систематически направляет в Иран для оказания помощи в области ядерных технологий, уже включает 28 представителей различных российских госорганов.

Однако кроме собственных специалистов «росатом» отправил в Иран также несколько иностранцев. В частности, в 2016 году москва помогла Габору Томасу Петефи получить визу в Иран. А в июле 2022 года Николай Спасский, заместитель гендиректора «росатома» по международным отношениям, обсуждал сотрудничество с Тегераном, зафиксировано, что ведомство неоднократно искало переводчиков фарси для долгосрочной работы в Иране.

Кроме консультаций в области ядерных технологий, Иран также просит у рф топливо для запуска в стране ядерных реакторов. Это позволит Тегерану получить опыт работы с ядерными материалами, увеличивая темпы развития его ядерной программы.

Известно, что власти рф уже поставили в Иран ядерное топливо для реактора первого блока. Из россии неоднократно направлялись в Иран транспортные контейнеры с отработанным ядерным топливом. Это топливонеобходимо Ирану для создания собственного ядерного оружия.

Ранее Курсор писал, если Иран получит ядерное оружие, все ставки сняты. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии.

Наша редакция также сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!