Российские эксперты назвали потенциальных преемников кадырова на посту главы чечни

Уже несколько дней подряд в информационном пространстве распространяются новости о тяжелом состоянии здоровья кадырова.

На третий день с момента появления слухов о том, что глава чечни рамзан кадыров* находится в предсмертном состоянии, власти российской федерации не комментирует его состояние.

Тем временем эксперты, с которыми пообщались журналисты Telegram-канала "Можем объяснить" и программы «Воздух» рассказали, кто из ближайшего окружения может занять место кадырова, если ему по тем или иным причинам придется оставить свой пост.

Адам Делимханов — депутат госдумы с 2007 года, герой россии, ветеран "специальной военной операции". Еще В 2009-м кадыров назвал его «человеком, который может его сменить».

Вместе с кадыровым неоднократно совершал хадж в Мекку, так было и в 2023-м. Но у Делимханова неоднозначный бэкграунд: он был водителем знаменитого террориста Салмана Радуева, а на войне в Украине записывал явно постановочные видео, из-за чего чеченские отряды прозвали «тикток-войсками».

Магомед Даудов (по прозвищу Лорд) — еще один приближенный кадырова, многолетний спикер парламента. Именно он, по конституции чечни, будет исполнять обязанности главы республики в случае внезапной смерти или отставки кадырова, отмечает главный редактор издания «Кавказский узел» Григорий Шведов.

«Это называется досрочным прекращением полномочий, не надо путать с временными причинами — болезнь, отпуск, когда назначают врио, и это председатель правительства. Нынешний врио, Хучиев, несколько ограничен в полномочиях, например в части парламента: Даудов ему не подчинен», — объяснил собеседник СМИ.

Магомед Хучиев — председатель правительства.

«Кадыров ему доверяет. Человек неглупый, умеет управлять. Поэтому рамзан каждый раз, когда уходил в отпуск, оставлял этого человека, зная, что он ни одну копейку не сворует, ничего не поменяет», — охарактеризовал его чеченский правозащитник Муса Ломаев.

Ахмат Кадыров-мл. Старший из сыновей Кадырова, возглавляет в Чечне отделение «движения первых». 18-летний Ахмат в марте встречался с путиным в кремле. Кадыров писал, что путин «поздравил Ахмата с предстоящим бракосочетанием».

«Ближайшие родственники кадырова еще слишком малы, им могут дать время подрасти, как и самому рамзану в свое время», — считает Шведов.

Хас-Магомед Кадыров, мэр грозного — двоюродный племянник или кузен кадырова, имеет большой управленческий опыт.

Но на федеральном уровне не котируется: в 2021-м попытался избраться в госдуму, принял участие в праймериз "единой россии", однако занял всего лишь шестое место.

Как сообщал Курсор, кремль рассматривает возможных преемников рамзана кадырова в качестве лидера Чеченской Республики. Об этом сообщил ингушский журналист Магомед Ториев. Он утверждает, что кадыров будет оставаться в коме, пока не будет определен его преемник.

Также мы писали о том, как потенциальная смерть кадырова изменит рф и ход войны в Украине.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!