У кадырова констатировали смерть мозга, в москву вызвали врачей из ОАЭ - источник

Лидер Чечни лежит в отдельном блоке, а его состояние всячески скрывают.

Главу Чечни рамзана кадырова*, вероятно, ввели в искусственную кому из-за процесса отторжения пересаженной почки, который начался несколько дней назад. Ег состояние крайне серьезное и у врачей плохие прогнозы. Однако в рф пытаются скрыть эту информацию от общественности.

Об этом написал в соцсети бывший вице-президент российской нефтяной компании "ЮКОС" леонид невзлин.

По его информации,пересадку почки кадырову делали в ОАЭ врачи, которые уже давно его лечат. Однако его состояние резко ухудшилось вскоре после операции,в московской больнице его ввели в искусственную кому. Далее не могу гарантировать - врачи в ЦКБ констатировали умирание мозга и вызвали срочно врачей из Эмиратов. Они там, и уже колдуют над ним", – написал Невзлин.

Он добавил, что лидер Чечни лежит в отдельном блоке, возле него дежурит охрана и там же его навещают приближенные.

Напомним, несколько дней назад в СМИ начала разгоняться тема о том, что кадыров находится в тяжелом состоянии в больнице. Некоторые даже писали, что он уже умер. Однако вчера представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов сообщил, что ставленник кремля находится в тяжелом состоянии и его возможная смерть станет проблемой для москвы.

Ранее российские эксперты назвали потенциальных преемников кадырова на посту главы чечни

Также "Курсор" сообщал, что экс-агент КГБ выдвинул две версии касательно того, что в действительности произошло с кадыровым.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!