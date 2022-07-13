Под Запорожьем российские солдаты массово дезертируют, опасаясь наступления ВСУ

Из-за угрозы артударов ВСУ в Запорожской области как минимум 60 российских военных оставили свои подразделения.

Пол Запорожьем солдаты рф* массово сбегают из своих подразделений, опасаясь прихода бойцов ВСУ. Украинские военные уже заявили, что идут освобождать этот регион от россиян и это вызвало в рядах оккупантов настоящую панику.

Об этом сообщается в Телеграме местной администрации.

По информации украинской разведки, подразделения фсб россии осуществляют поиск дезертиров из состава оккупационных войск на территории временно оккупированной Запорожской области.

Известно, что в войсках оккупантов количество таких лиц, покинувших свои подразделения из-за угрозы артиллерийских ударов Вооруженных Сил Украины по объектам российских оккупационных войск увеличивается в геометрической прогрессии. Известно, что сейчас их количество составляет около 60 человек.

Военные прячутся в подвалах, заброшенных и разрушенных зданиях, ища способы покинуть территорию Украины, уточнили в разведке.

Курсор ранее рассказывал, что в Мариуполе солдаты рф продолжают издеваться над местными жителями, которых пришли «освобождать». Жители некогда красивого развивающегося города вынуждены пить воду из луж и готовить на кострах, у людей нет доступа к медицинской помощи и связи с близкими.

СМИ: У россии осталось ракет на несколько месяцев войны. Россия за четыре месяца войны в Украине потратила более пяти тысяч ракет, большинство из которых были относительно современными, а сейчас у рф остались только старые, не точные ракеты.

Курсор сообщал, что кремлевский пропагандист обвинил США в затягивании прокси-войны с рф и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмутила перспектива передачи систем залпового огня.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!