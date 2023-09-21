Людей достают из-под завалов отеля — опубликованы жуткие кадры после ракетной атаки рф на Черкассы в Украине

На месте инцидента задействованы около 30 спасателей и спецтехника.

Сегодня утром рф* нанесла ракетный удар по центральному городу Украины Черкассы.

Как заявил глава Черкасской ОГА Игорь Табурц, пострадало здание отеля, в котором проживали люди. В нем также сдавались помещения в аренду под офисы.

Чиновник заявил, что разрушены четыре этажа отеля.

Он отметил, что под завалами все еще могут находится граждане. На момент написания этого материала спасено 10 человек.

Всего в здании могло находится около 20 человек. Администратор отеля уже находится в госпитале.

Табурц добавил, что в соседних домах выбило окна и повреждены балконы.







Курсор писал, что рф атаковала Украину ракетами, в Киеве раздались взрывы - первые подробности и фото.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!