Подбитый танк рф, выставленный экспонатом в Литве, в шутку выставили на продажу

Выставленный в качестве экспоната в Вильнюсе (Литва) подбитый в Украине российский Т-72 в шутку выставили на продажу на местной онлайн-площадке.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Объявление опубликовали 2 марта на ресурсе Autoplius.lt. «Продавец» упомянул о размерах, дате производства и комплектации танка, дополненной стиральной машиной и туалетом.

«Была только одна дальняя поездка от *белгорода до Дмитровки. Танк не тонул, хотя переезжал одну реку… Багажника нет, но вещи можно перевозить сверху, так не раз пробовали… Просторный салон, хорошая звукоизоляция, ключей нет, не надо менять шины, никогда не получите штраф за парковку, потому что нет «дворников», за которые можно положить квитанцию. Кстати, всегда будет бесплатное место для стоянки в Вильнюсе на ул. Героев Украины (возле посольства рф – прим. ред.) – там гарантийный салон… Это эксклюзивное транспортное средство, привлекает внимание на дороге. Внимание женщин гарантировано – я едва запарковался в центре Вильнюса, как прибежали дамы пожилого возраста с красными гвоздиками», – сказано в объявлении.

Контактным номером указали 1482, являющийся благотворительным номером фонда поддержки Украины Blue/Yellow. Портал, где разместили объявление, дополнил его примечанием, что это способ перевести в поддержку Украины 5 евро.

Также «Курсор» сообщал, что появились новые подробности касаемо взрыва в московской области.

Помимо этого в госдуме рф призвали путина завершить «спецоперацию» и объявить Украине «настоящую войну».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!