Россия будет продолжать войну в Европе, пока не захватит все территории бывшего СССР — Зеленский

По словам Владимира Зеленского, если Украина не выдержит и падет, то все другие бывшие республики Советского Союза окажутся в большой опасности.

Во время брифинга по результатам встречи с премьер-министром Люксембурга президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия* не остановится на захвате территорий Украины. Путинский режим пойдет дальше, так как рассматривает все страны бывшего СССР как свою территорию.

«Мы понимаем, что если наше государство не выдержит такого давления, то после нас наши соседи, другие бывшие советские республики могут быть под угрозой атаки со стороны рф», — сказал президент Украины.

Ранее редакция Курсора сообщала, что СМИ выяснили, как ЕС собирается добить россию седьмым пакетом санкций. В новый пакет санкций против россии, которые введет Евросоюз за то, что путин начал полномасштабную войну с Украиной, войдет российское золото.

Кроме того, наш сайт писал, что насильственная депортация украинцев в рф становится масштабнее.

Еще напомним, что Украина заявила о первом успешном применении подаренных Западом ракет.