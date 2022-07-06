«Пока путин не остановит нас»: «кадыровцы» угрожают дойти до Берлина

Глава парламента Чечни и соратник путина* магомед даудов заявил, что чеченские военнослужащие готовы захватить Европу и даже взять Берлин.

Спикер парламента чеченской республики магомед даудов сделал заявление, что войска так называемых «кадыровцев», которые прославились своими неудачными постановочными боями в соцсети Tik-Tok, смогут захватить южные города Украины и добраться даже до Берлина.

Об этом один из «кадыровцев» рассказал во время интервью с журналистами, передает издание «Униан».

По его словам, российские войска якобы настолько отважные и непобедимые, что, если президент рф владимир путин их не остановит, то они захватят такие украинские города, как «Николаевск», Херсон и «Адессу» и даже дойдут до Берлина.

Но пользователи сети сначала посоветовали «завоевателям» выучить правильно названия украинских городов, прежде чем делать такие громкие заявления.

К слову, это не первая угроза, которую Германия получает со стороны российской федерации с начала полномасштабного вторжения на украинские территории. В марте 2022 года Вооруженными Силами Украины был сбит вертолет российских солдат, на корпусе которого была надпись: «На Берлин».

«Курсор» писал ранее, что грозные воины владимира путина продолжают позориться в войне с Украиной. «Кадыровцы», которых уже прозвали TikTok-воинами за абсолютную бездарность на поле боя и веселые видео, которые они регулярно выкладывают в сеть, оконфузились очередным постановочным роликом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!