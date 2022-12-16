Политолог назвал страны, которые являются стратегическими партнерами рф

Многие страны стали на сторону Украины и осудили российский террор, но есть мировые лидеры, которые продолжают сохранять с агрессором партнерские отношения, потому что для них это выгодно в различных сферах. Однако, украинская сторона имеет возможность минимизировать сотрудничество этих стран с путиным*.

Такое мнение высказал политолог Николай Давидюк, передает «24 канал».

По его словам, стратегическими партнерами рф являются Германия, Китай и Турция. Но пока они не используют весь максимальный потенциал от сотрудничества с агрессором, а значит Украина, используя дипломатию, вполне может переориентировать эти страны в свою сторону.

Чтобы это сделать, нужно действовать тонко, без осуждения их позиции, вместо этого стоит предоставить им альтернативу в сотрудничестве с Украиной, чтобы свести их партнерские отношения с агрессором к «нулю».

Николай Давидюк подчеркнул, что Германию уже удалось переориентировать.

«Курсор» писал ранее, что по словам российского оппозиционного политика Геннадия Гудкова, путина любят только за деньги, больше его любить не за что. И есть мировые лидеры, которые поддерживают с ним определенные связи, но это не значит, что являются для него партнерами.

Еще мы писали, что российская федерация продолжает свой террор на территории Украины, путин понимает, что проигрывает войну и сейчас просто делает все возможное, чтобы увеличить количество жертв среди мирного населения. И на самом деле российский диктатор искренне боится Украины.