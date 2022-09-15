Политолог назвал условие, при котором рф признают страной-террористом

Украинский политолог Тарас Семенюк рассказал, что вопрос с признанием россии* страной-спонсором терроризма приостановился, но мир может к нему вернутся, если оккупанты решатся на один шаг.

На территории Украины за время полномасштабного вторжения российская федерация совершила множество преступлений, за которые обязательно должна понести ответственность.

Об этом «24 каналу» рассказал украинский политолог Тарас Семенюк.

По его мнению, пока мировое сообщество не спешит признавать рф страной-спонсором терроризма, но к этому вопросу они могут вернуться, если оккупанты решатся на дикий поступок — применение ядерного оружия. Никто не исключает такого сценария, хотя россия прекрасно понимает, что после такого поступка, будут последствия от США, и не только в виде присвоения статута «страна-террорист».

Политолог подчеркнул, что украинцы хотят, чтобы рф как можно быстрее получила этот статус, но стоит понимать, что война в Украине — не локальный конфликт, а геополитика, где переплетаются разные интересы.

«Курсор» писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США с просьбой определить россию как протеррористическое государство. Согласно газете, Байден не обязался выполнить просьбу.

Еще мы писали, что Соединенные Штаты Америки не считают эффективным предложение внести российскую федерацию в список стран-спонсоров терроризма, поскольку это может иметь непредвиденные последствия для Украины, задержать экспорт продовольствия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!