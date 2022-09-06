В Белом доме объяснили, почему США не будут признавать россию страной-спонсором терроризма

Соединенные Штаты Америки не считают эффективным предложение внести россию* в список стран-спонсоров терроризма.

О соответствующем решении Вашингтона на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В Белом доме также заявили, что решение не включать рф в список стран-спонсоров терроризма является окончательным. «Внесение россии в список стран-спонсоров терроризма может иметь непредвиденные последствия для Украины, задержать экспорт продовольствия», — говорится в заявлении Белого дома», — сказала Жан-Пьер.

Как сообщал Курсор, президент США Джо Байден выступил против идеи признания россии страной, спонсирующей терроризм. Американский лидер сделал это заявление, когда вернулся на вертолете в Вашингтон после рабочей поездки.

Об этом сообщил корреспондент агентства Reuters Джефф Мейсон. «На вопрос, должна ли *россия быть признана государством-спонсором терроризма, Байден ответил: «Нет», – рассказал журналист.

Также Курсор информировал о том, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США с просьбой признать россию государством-спонсором терроризма.

Отметим, что в случае внесения россии в этот список правительство США будет вынуждено предпринять мер, среди которых:

ограничение иностранной помощи;

сокращение экспорта и продажи оборонных товаров;

внедрение контроля за экспортом товаров двойного назначения и т.д

Помимо этого, после признания россии страной, спонсирующей терроризм, США может значительно расширить свои санкции, которые будут действовать не только в отношении определенных российских секторов экономики. В данный момент США определили спонсорами терроризма только четыре страны – Кубу, Северную Корею, Иран и Сирию.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!