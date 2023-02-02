Политолог предположил, что в рф начали рассматривать замену путина

Российская федерация несет на фронте в Украине большие потери, а из-за этого в кремле опасаются, что уровень недовольства населения начнет возрастать, а в самой армии — назревать бунты. Впрочем, в самой «верхушке» власти тоже неспокойно, там рассматривают разные сценарии смены власти.

Об этом «24 каналу» рассказал политолог Александр Антонюк.

По его словам, агрессор сейчас отправил на Донбасс спецподразделение быстрого реагирования, которое должно предотвратить массовый побег мобилизованных солдат с фронта. И это спецподразделение быстрого реагирования, который знает рф. Но для Украины это положительный момент, потому что эти спецназовцы «уберут» много мобилизированных оккупантов, тем самым сэкономим боеприпасы ВСУ.

Более того, скоро мобилизационная волна коснется не только глубинок рф, но и более крупных городов, тогда ситуация изменится и не так, как того хотелось бы владимиру путину.

Политолог говорит, что сейчас в информационном пространстве страны-агрессора начинают появляться новые лица, которые более-менее говорят рациональные вещи. Недавно экс-вице-президент Александр Руцкой раскритиковал министра обороны сергея шойгу.

Здесь интересно, что постоянное сопровождение Руцкого – это офицеры фсб россии. По словам Антонюка, это говорит о том, что в кремле, вероятно, уже рассматривают сценарии транзита власти. То есть, сейчас ищутся варианты, кто может заменить путина.

Он добавил, вероятно, это должен быть человек с соответствующим политическим бэкграундом и весом для того, чтобы хотя бы на какой-то период попытаться сохранить россию в тех границах, которые были до 24 февраля или даже 2014 года, поскольку Украина в конце концов освободит свои территории.

«Курсор» писал ранее, что владимир путин подписал свой смертный приговор как диктатор. Политически он уже мертв, считает, считает бывший сотрудник КГБ и российской разведки сергей жирнов. Путину стоило уйти на пенсию, но в 2022 году он увидел пример Казахстана и испугался.

Еще мы писали, что по словам главы главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, в рф есть люди, с которыми просто сотрудничать, поскольку они осознают, что их страна должна быть другой.