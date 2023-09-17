Политтехнолог назвал главную предпосылку для революции в россии

По его словам, главный фактор для восстания уже актуален.

Политтехнолог Аббас Галлямов считает, что в *россии постепенно зреет революция из-за увеличения недовольства населения.

Об этом сообщает "УНИАН".

По словам эксперта, любая удачная революция следует после какого-то количества неудачных попыток, что актуально для рф. Прошлые попытки протестов не увенчались успехом и не сбросили режим, но, считает эксперт, это указывает на дальнейшее накапливание негатива.

В данный момент причин для недовольства россиян становится все больше. В частности, из-за 250 тысяч убитых в Украине солдат рф. По его мнению, эта цифра не привела к взрыву недовольства, но "300-350 (тысяч – ред.), условно говоря, приведут".

Галлямов заявил, что революция не может произойти в одночасье. Для нее требуется совпадение множества факторов, которые постепенно накапливаются.

"Есть главное – недовольство больше половины общества, которое не хочет, чтобы путин продолжал править. Есть фундаментальное противоречие между властью и обществом в этом смысле. Соответственно, главная предпосылка к революции есть. Нужно просто какое-то количество триггеров, чтобы это все взорвалось", – отметил он.

Политтехнолог предположил, что это можно произойти во время избирательной кампании. Также на это может повлиять фактор удачного наступления ВСУ.

Также "Курсор" сообщал об основной проблеме россии, препятствующей ей в войне против Украины.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!