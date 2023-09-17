На нее регулярно жалуются многие россияне.

Главная проблема, которая является препятствием для *россии в войне против Украины, – это ложь на каждом уровне.

Об этом сказано в отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты упомянули о российских ультранационалистах, которые негодуют из-за распространенности лжи в ВС рф. Это же проблема была ранее озвучена депутат госдумы рф и бывшим заместителем командующего южным военным округом генерал-лейтенант андреем гурулевым, который заявил, что культура лжи среди российских солдат – якобы главная проблема, препятствующая победе оккупантов на фронте в Украине.

По словам другого российского блогера, вопрос лжи – эта катастрофа, происходящая на каждом из уровней вооруженных сил рф. Он заявляет, что среди подчиненных командиров существует страх касаемо того, чтобы освещать состояние и нужды армии рф.

В отчете сказано, что министерству обороны россии и президента владимиру путину, вероятно, передают ложную информацию.

Еще один среди блогеров и сторонников "русского мира" упомянул о тирании, мошенничестве и нехватке военной изобретательности, которые негативно сказываются на состоянии военных рф. Он добавил, что главная цель ВС рф – это якобы минимизация потерь личного состава.

Ранее авторитетный военный аналитик рассказал, какой может быть развязка контрнаступления ВСУ.

Также "Курсор" сообщал, что глава МИД рф лавров заявил, что США спровоцировали россиян начать войну с Украиной.

Помимо этого военный эксперт оценил шансы ВСУ на прорыв Донецка.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!