Польша будет лечить раненых украинских солдат

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о том, что украинская сторона договорилась с Польшей о лечении раненых украинских военных.
По словам Маляр, министерство обороны сейчас работает над тем, чтобы установить такие договоренности и с другими странами Евросоюза.
«В частности, во время моего визита в Польшу была встреча с представителями правительства, и мы договорились о взаимном сотрудничестве. Польша готова помогать нашим раненым», – сказала Маляр.
Также украинский политик напомнила, что не так давно Украина договорилась с Японией о передаче военным госпиталям медицинского оборудования.
Как сообщал Курсор, Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 7 июля ликвидировали около 36 тысяч 650 российских военных. Только за минувшие сутки украинские воины ликвидировали минимум 150 оккупантов. И это только официально подтвержденные случаи, реальное число уничтоженных солдат рф* может быть куда выше.
Также сообщалось, что названы главные кандидаты на пост нового премьер-министра Великобритании. После объявления об отставке Джонсона в сети появилось множество слухов и предположений о том, кто станет новым премьер-министром Великобритании. На данный момент самым вероятным назначением считают министра обороны Бена Уоллеса.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!