Польша будет лечить раненых украинских солдат

19:11, Сегодня
Новости СНГ
украинский солдат фото
Фото: depositphotos.com

Замминистра обороны Украины после поездки в Польшу заявила о том, что договорилась с польской стороной о взаимном сотрудничестве. В частности, Польша согласилась помогать раненым украинским военным.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о том, что украинская сторона договорилась с Польшей о лечении раненых украинских военных.

По словам Маляр, министерство обороны сейчас работает над тем, чтобы установить такие договоренности и с другими странами Евросоюза.

«В частности, во время моего визита в Польшу была встреча с представителями правительства, и мы договорились о взаимном сотрудничестве. Польша готова помогать нашим раненым», – сказала Маляр.

Также украинский политик напомнила, что не так давно Украина договорилась с Японией о передаче военным госпиталям медицинского оборудования.

Как сообщал Курсор, Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 7 июля ликвидировали около 36 тысяч 650 российских военных. Только за минувшие сутки украинские воины ликвидировали минимум 150 оккупантов. И это только официально подтвержденные случаи, реальное число уничтоженных солдат рф может быть куда выше.

Также сообщалось, что названы главные кандидаты на пост нового премьер-министра Великобритании. После объявления об отставке Джонсона в сети появилось множество слухов и предположений о том, кто станет новым премьер-министром Великобритании. На данный момент самым вероятным назначением считают министра обороны Бена Уоллеса.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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