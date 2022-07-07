Польша будет лечить раненых украинских солдат

Замминистра обороны Украины после поездки в Польшу заявила о том, что договорилась с польской стороной о взаимном сотрудничестве. В частности, Польша согласилась помогать раненым украинским военным.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о том, что украинская сторона договорилась с Польшей о лечении раненых украинских военных.

По словам Маляр, министерство обороны сейчас работает над тем, чтобы установить такие договоренности и с другими странами Евросоюза.

«В частности, во время моего визита в Польшу была встреча с представителями правительства, и мы договорились о взаимном сотрудничестве. Польша готова помогать нашим раненым», – сказала Маляр.

Также украинский политик напомнила, что не так давно Украина договорилась с Японией о передаче военным госпиталям медицинского оборудования.