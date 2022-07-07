Названы главные кандидаты на пост нового премьер-министра Великобритании

После объявления об отставке Джонсона в сети появилось множество слухов и предположений о том, кто станет новым премьер-министром Великобритании. На данный момент самым вероятным назначением считают министра обороны Бена Уоллеса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке, хотя и заявил, что будет исполнять свои обязанности до момента избрания нового лидера страны.

Эта новость вызвала бурную волну слухов относительно того, кто может его заменить.

По сообщениям BBC и других источников, летом пройдет гонка за лидерство в партии Тори, и победитель заменит Джонсона на ежегодной конференции партии в начале октября.

Министр обороны Бен Уоллес и Риши Сунак, чей уход с поста министра финансов во вторник вызвал бурные обсуждения, являются одними из главных претендентов, согласно опросу членов Консервативной партии, проведенному компанией YouGov.

Курсор ранее писал, что Борис Джонсон объявил о своей отставке. Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.

Также сообщалось, что более сорока чиновников Великобритании уволились. «Министр транспорта Великобритании Грант Шеппс и министр Северной Ирландии Брэндон Льюис присоединятся к политикам, призывающим Бориса Джонсона уйти в отставку с поста премьер-министра», — сообщает Sky News.