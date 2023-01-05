Польша на период войны готова принять у себя культурные ценности из Украины

Война, развязанная рф*, уносит не только жизнь мирных граждан – она уничтожает их культурное наследие.

С начала полномасштабного вторжения российского агрессора, многие страны предложили Украине свою помощь, одной из них стала Польша, которая не только приютила у себя большое количество беженцев, но и помогает вооружением, а также предлагает сохранить у себя культурные ценности государства.

Об этом пишет Polskienowiny.

Российские атаки забирают не только жизнь мирных украинцев, но и уничтожают их культурное наследие. Ракеты попадают в музеи, библиотеки, университеты, театры и другие учреждения культуры. Более того, на временно оккупированных украинских территориях армия рф вывозит на свою землю ценные артефакты, манускрипты и картины.

Многие эксперты считают, что воровство произведений искусства было санкционировано самым главой кремля владимиром путиным, ведь он незаконно аннексировал территории Украины и фактически легализовал на них хищение культурного наследия.

Россияне не понимают, что уничтожение культурных памяток также является военным преступлением, как и разрушение гражданского сектора, инфраструктурных объектов и террор мирных жителей.

В связи с этим представитель польского министерства культуры заявил о том, что страна готова помочь Украине сохранить свое культурное наследие на период войны, в частности согласна хранить ценные артефакты на своих складах в библиотеках и в архивах музеев.

При этом, российские пропагандисты пытаются дискредитировать партнеров Украины, в частности они запустили ложь о том, что Польша хочет аннексировать часть западных украинских областей. А после того как президент страны Анджей Дуда посетил Киев и подписал новое соглашение о дружбе между странами, в рф сразу начали говорить о начале «поглощения» Украины Польшей.

Однако постоянные обстрелы украинских городов свидетельствуют о том, что это не Польша хочет захватить Украину, а россия, и победить ее можно только совместными усилиями ВСУ и международных партнеров.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает наращивать силы и технику, готовясь к новому наступлению, то есть они дальше прорабатывают план по захвату Украины.