Посла Израиля в Украине вызвали в Киев для вынесения выговора

Причной выговора послу Израиля стал разговор гендиректора МИД Алона Ушпиза с представителем МИД России, в которой Ушпиз попросил Россию открыть границы для израильтян в случае эскалации конфликта.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский был вызван для вынесения выговора в Министерство иностранных дел Украины в Киеве.

Выговор связан с разговором генерального директора МИД Алона Ушпиза с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым, посланником президента Владимира Путина на Ближнем Востоке.

Ушпиз сказал Богданову, что Израиль заботится о безопасности своих граждан, проживающих в Украине, и попросил Россию помочь Израилю спасти их в случае войны и возможной оккупации украинских территорий русскими.

Бродский рассказал украинским дипломатам, что в телефонном разговоре с Богдановым Ушпиз стремился передать два послания: о деэскалации и о заботе о благополучии израильских представителей и дипломатов.

Израиль открыто обратился к соседним странам с просьбой разрешить наземную эвакуацию еврейских украинцев. В воскресенье министр иностранных дел Яир Лапид поблагодарил Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову за их готовность открыть свои границы, если возникнет такая необходимость.

Курсор ранее писал, что в Украине сообщили, что снаряды войска РФ попали в детский садик.В Украине сообщили, что утром российские оккупанты открыли огонь из тяжелой артиллерии по Станице Луганской, один из снарядов попал в здание детского сада. В результате происшествия пострадали три человека.

Кроме того, Россия вывела часть войск из Крыма. Куда переместились колонны, не сообщается. Россия заявила на этой неделе, что некоторые ее подразделения завершили учения в районах, прилегающих к Украине, и возвращаются на свои базы.

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