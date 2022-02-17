Посол Израиля: вторжение России в Украину возможно как минимум до конца месяца

Министерство иностранных дел открывает консульство во Львове на западе Украины, поскольку Иерусалим, как сообщается, просит Москву о помощи в эвакуации своих граждан в случае вторжения.

Посол Израиля в Киеве Майкл Бродский заявил в среду, что возможность вторжения России в Украину остается как минимум до конца февраля.

«Как минимум до конца месяца будет существовать опасность тех или иных военных действий», — предположил Бродский в интервью новостному сайту Ynet. — Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. У нас есть планы на каждый сценарий… и мы знаем, что нам придется делать на каждом этапе».

Тем временем Министерство иностранных дел открыло консульство в западноукраинском городе Львов для обслуживания израильтян в случае вторжения, которое начнется на восточной стороне страны, граничащей с Россией.

Министерство иностранных дел также разработало план эвакуации израильтян через Польшу, Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию на случай непредвиденных обстоятельств, сообщает новостной сайт Axios.

Бродский посетовал на то, что он назвал «самоуспокоенностью» израильских граждан в стране, где эвакуировано всего 3100 человек, а осталось около 10 000 человек.

Напомним, что Курсор писал о том, что киевский раввин рассказал, как синагога столицы Украины готовится в возможной полномасштабной войне с РФ.

Также Курсор сообщал, что более половины украинцев считают Израиль дружественной страной, заявил посол Израиля в Украине.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.