Среди погибших известно о мальчике, которому было всего лишь 6 лет. Он стал жертвой очередного военного преступления рф.

ВС *рф обстреляли место в Харьковской области (Украина), где было много мирных жителей.

Об этом сообщили Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Любинец и глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Это произошло сегодня, 5 октября, приблизительно в 13:15 по местному времени. Российские оккупанты обстреляли кафе и магазин в село Гроза Купянского района, где было много гражданских людей.

На месте трагедии продолжают работать спасательные службы. Число погибших гражданских людей составляет 49 человек – среди них есть 6-летний мальчик.

Еще 7 человек, в том числе 1 ребенок, получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь.

"Нет слов, чтобы выразить отчаяние, боль и описать бесчеловечность поступков россии! Удар по обычному продуктовому магазину в Харьковской области – это геноцид украинского народа! Ведь у рф есть одна цель – уничтожить украинскую нацию! И это трагедия не только теряющих родных семей. Это трагедия для всей страны и должна быть трагедией для всего мира! Ведь сегодня в XXI веке мирные люди гибнут, а виновные до сих пор не наказаны!", – заявил украинский омбудсмен.

Ранее мы писали, что россия обстреляла больницу в Херсонской области.

Также "Курсор" сообщал, что Зеленский ответил, в каком году россия сможет атаковать Балтию и другие страны.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!