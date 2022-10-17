После уличных облав на мужчин мэр москвы объявил о завершении «частичной» мобилизации

В столице российской федерации, городе москва* завершены мероприятия по мобилизации.

Об этом заявил мэр москвы сергей собянин, сообщает портал Медуза.

По словам собянина, мобилизационные пункты должны были закрыться в 14:00 17 октября.

«Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», — отметил мэр москвы.

Собянин заявил, что все задачи мобилизации «выполнены в полном объеме».

В то же время военный комиссар москвы максим локтев заявил Telegram-каналу «Shot», что розыскные мероприятия в отношении «уклонистов» в москве с сегодняшнего дня будут прекращены, и в розыске они числиться не будут.

Как сообщал Курсор, в россии мужчины, подпадающие под мобилизацию, могут избежать этого, сменив пол. Об этом в интервью российскому изданию «Фонтанка» сообщил глава калининского района санкт-петербурга сергей петриченко.

«Мы должны полностью восстановить весь воинский учет и собрать все данные на жителей района мужского пола. Если человек не мужского пола, он может об этом заявить, сменить пол и перейти в другую категорию либо принять другие меры», — заявил петриченко.

Также Курсор информировал о том, что рф смягчает мобилизацию из-за недовольства в обществе, но мужчин продолжат отлавливать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!